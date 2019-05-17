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محافظ قنا: توريد 91 ألف و 698 طن قمح للصوامع والشون

الجمعة، 17 مايو 2019 02:48 م
محافظ قنا: توريد 91 ألف و 698 طن قمح للصوامع والشون توريد قمح للصوامع والشون
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم توريد 91 ألف و698 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح وحتي امس الخميس ،مؤكدا علي المتابعة المستمرة لأعمالتوريد الاقماح للموسم الحالي ، لافتا إلي أنه يتم اعداد تقارير يومية بالكميات التي يتم توريدها  .

ووجه محافظ قنا،مسئولى مديريتى الزراعة والتموين بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح ورصد أى معوقات وإزالتها علي الفور ، مؤكدا علي التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الاقماح.

وأضاف الهجان،أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن ، مؤكدا أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة  تبلغ 205 الف و 590 طن موزعة على عدد 4 صوامع و 8 شوّن.

 

 

 

 


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