ماذا تعرف عن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب لإنتاج 500 ألف طن حديد؟.. صور

كتب عبد الحليم سالم

تأسست شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام عام 1947 .

وبحسب البيانات المالية خسرت الشركة خلال أخر 3 سنوات نحو 160 مليون جنيه ،مما استدعى سرعة تطويرها وتحديثها تعرف على خطة التطوير التى يتبناها الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية.

وكشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات المعدنية ، أن أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب تتم على قدم وساق ، حيث تتكلف 45 مليون دولار منها 30 مليون دولار للبليت ،وتتضمن توسعات فى الافران وزيادة انتاج البليت الى 500 الف طن بدلا من 50 الف طن حاليا وبالفعل العمل يجرى حاليا على ذلك والمعدات تصل للشركة ومن المتوقع بدء أولى مراحل الانتاج فى شهر سبتمبر المقبل لإنتاج 250 الف طن كمرحلة أولى، وفيما يلى تفاصيل التطوير:

1- تركز خطة التطوير على استقطاع نصف أراضى الشركة لبناء عقارات.

2 سيتم تمويل عملية التطوير من حصيلة بيع الأراضى فى الشركة.

3 تعتمد خطة التطوير على انتاج 500 ألف طن حديد تسليح سنويا و10 الاف طن مسبوكات.

4- بالفعل جارى استكمال الآنشاءات المتعلقة بعملية التطوير بدعم من الشركة القابضة المعدنية.

5- تستهدف الشركة بنهاية العام المإلى الجارى وقف نزيف الخسائر .

7- تعاقدت الشركة على توريد قطع غيار لـ160 قطار سكة حديد.

8 - حققت الشركة إنتاج بلغ 47764 طن العام المإلى الماضى ، مقابل 54400 طن خلال نفس الفترة العام فى 2016-2017 ، وتعانى الشركة من ارتفاع حجم الأجور التى تصل إلى نحو 62.4 مليون جنيه لنحو 811 عاملا.