لردع قوى الشر.. تعرف على عدد السفن الأمريكية وتسليحها فى منطقة الخليج

كتب محمد رضا

تطورات جديدة ظهرت على السطح فى إطار التصعيد الأمريكى الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى غير المتوقع بعدما كان الصدام وشيكًا بين البلدين فى ظل الحشد العسكرى فى مياه الخليج العربى، فقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه لا يفضل الدخول فى حرب ضد إيران، والأمر ذاته تردد على لسان المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، الذى قال "لن تكون هناك حرب بإذن الله".

ولكن المشهد العام يؤكد أن التحركات على الأرض لا تتفق مع تلك التصريحات، حيث نشرت الولايات المتحدة 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، فى الخليج العربى وفى المنطقة المحيطة به وذلك فى ضوء تصعيد التوتر حول إيران.

ومن جهته، أفاد الموقع الإخبارى للمعهد العسكرى البحرى الأمريكى (USNI News)، بدخول مياه الخليج المدمرتين "McFaul" و"Kearsarge" المزودتين بالأسلحة الصاروخية، اللتين تعتبر كل واحدة منهما قادرة على حمل نحو 90 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك".

وأضاف "تتواجد بالقرب من الساحل الإماراتى عند المدخل إلى الخليج العربى سفينة "Kearsarge" للإنزال التى تستطيع حمل ما بين 20 و30 طائرة ومروحية، بما فيها أحدث المقاتلات من الجيل الخامس "F-35B".

فيما أفاد المكتب الصحفى للقوات البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن المرافقة لها مرابطة حاليًا قرب الساحل العمانى، ومن الممكن أن تقل حاملة الطائرات هذه نحو 90 طائرة ومروحية، بينما تضم السفن المرافقة لها الطراد الصاروخى "Leyte Gulf"، والفرقاطة الإسبانية "Mendez Nunez"، والمدمرة "Bainbridge"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام، السبت الماضى، بأن الولايات المتحدة أرسلت سفينة "Arlington" للنقل والإنزال التى تستطيع حمل 700 عسكرى و14 وحدة من المعدات العسكرية، إلى منطقة مسؤولية الأسطول الأمريكى الخامس (مقره البحرين)، بالإضافة إلى منظومة "باتريوت"، فيما أوضح البنتاجون أن هذه الأسلحة ستستخدم من قبل حاملة الطائرة "أبراهام لينكولن" والمجموعة العسكرية الأمريكية الضاربة فى الشرق الأوسط ردًا على وجود أدلة على الاستعدادات العالية لإيران للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية، بينما لا تزال منطقة انتشار هذه السفن سرية حتى الآن.

ويذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال، للصحفيين، أمس الخميس، بأنه يأمل بتجنب وقوع حرب مع إيران، من جانبه أعلن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، أن بلاده لا تنوى الدخول فى حرب مع الولايات المتحدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن طهران ستواصل مواجهتها لمخططات واشنطن.