كهرباء الوادى الجديد تنفذ 6 مشروعات بتكلفة 30 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد، المهندس مازن رضوان، اليوم الجمعة، عن انتهاء القطاع من تنفيذ 6 مشروعات بمراكز المحافظة الخمسة بإعتمادات بلغت 30 مليون و 358 الف جنيه.

وقال رضوان فى بيان أنه تم تنفيذ مشروع تأمين تغذية منطقة غرب الموهوب من خلال إنشاء خط هوائى بطول 36 كم جهد 22 كيلو فولت أمبير بتكلفة 10 مليون جنيه، و دعم مدينة الخارجة ب2 كشك محول قدرة 500 و 300 كيلو فولت أمبير و 2 محول قدرة 500 كيلو فولت أمبير لمركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و 300 الف جنيه.

وأضاف رضوان، أنه جرى إقامة 650 عمود جهد منخفض بمشتملاته على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة بتكلفة 5 مليون جنيه، و إنشاء2 مغذى جهد 11 كيلو فولت بمركز الخارجة؛ لتدعيم التغذية الحلقية بمدينة الخارجة بطول 4.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، وتنفيذ إحلال وتجديد لـ3 محولات بمركز الداخلة بتكلفة 700 الف جنيه، إضافة الى الانتهاء من مشروع تعديل مسارات خطوط النقل الكهربى الهوائية الملاصقة للكتل والعمارات السكنية بإجمالى 28 عملية فى القرى بتكلفة 9 مليون جنيه.

على جانب آخر، أعلن فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروع رصف طريق يربط بين مركز بلاط ومدينة موط بمركز الداخلة وازدواج طريق بمركز الخارجة بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

وقالت وكيلة وزارة النقل مديرة فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالوادى الجديد، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة،فى بيان لها أنه تم الانتهاء من إجراءات طرح رصف طريق بلاط - موط بطول 20 كيلو متر وازدواج طريق الخارجة - الداخلة من أمام بنك مصر لمسافة ثلاثة كيلومترات.

أضافت شحاتة ، أن العمل جارى فى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى مثل طريق الخارجة أسيوط والخارجة أبو طرطور وباريس درب الأربعين والطريق الدائرى بمدينة موط بطول ثمانية وعشرين كيلو مترا.