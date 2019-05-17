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كل ما تريد معرفته عن مجمع كيما 2 للأسمدة بأسوان.. ينتج 1200 طن يوميا

الجمعة، 17 مايو 2019 03:06 ص
كل ما تريد معرفته عن مجمع كيما 2 للأسمدة بأسوان.. ينتج 1200 طن يوميا مصنع كيما 2 - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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انطلق التشغيل التجريبى لمصنع كيما 2، وهو إحدى القلاع الصناعية الهامة فى إنتاج الأسمدة والأمونيا، ومن المقرر الإعلان عن التشغيل الفعلى للمشروع مع نهاية الشهر الجارى، لذا يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات حول أهم المشروعات الاستثمارية العملاقة على أرض محافظة أسوان.
 

كم تبلغ مساحة مجمع كيما 2 للأسمدة؟

تبلغ مساحته 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا.

ما حجم الاستثمارات بالمشروع؟

تبلغ تكلفة استثماراته نحو 11.6 مليار جنيه.

مدة الخطة الزمنية للمشروع؟

انطلق منذ أيام قليلة التشغيل التجريبى للمصنع ومن المقرر التشغيل الفعلى فى نهاية مايو الجارى.

ما حجم إنتاج الأسمدة من المصنع؟

يبلغ حجم الإنتاج الأمونيا نحو 1200 طن منها يومياً، بجانب إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا يوميًا بإجمالى 570 ألف طن سنوياً.

ما أهم المكاسب وراء مجمع كيما 2 للأسمدة؟

أبرز المكاسب هو توفير الأسمدة للسوق المحلى فضلا عن فتح مجالات تصدير الأسمدة إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

ما معايير الأمن والسلامة التى يتبعها المصنع للحفاظ على البيئة؟

تم تجهيز المصنع ليعمل وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث إنه لن ينتج عنه أى انبعاثات وسيتم استخدام ثانى أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به .

كم عدد فرص العمل التى يوفرها المشروع؟

يعد المشروع أحد المشروعات القومية التى توفر فرص عمل بمقدار 3700 وظيفة.


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