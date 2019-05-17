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الجمعة، 17 مايو 2019 06:11 م
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قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 م
قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 802.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.7%، وجاءت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 650.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16%.
 
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 376.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 257.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 243 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%.
 
 
وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 205.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 203.9 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 168.2 مليون جنيه بنسبة 4.1%.
 
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت، بقيمة تداول 166.7 مليون جنيه، و156.3 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.1%، 3.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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