فيديو.. مستشفى الكبد المصرى يطلق مبادرة للوقاية من "أمراض الكبد"

انتهى الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ورئيس مستشفى ومعهد بحوث الكبد بالدقهلية، من إعداد مشروع متكامل للتوعية بخطورة أمراض الكبد، تزامناً مع إطلاق الخدمات التى يقدمها مستشفى الكبد المصرى مجاناً للجمهور، وهو المستشفى التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية .

صرح الدكتور جمال شيحة، أن المستشفى يستقبل آلاف المرضى غير القادرين ويقدم لهم العلاج مجاناً من حصيلة تبرعات أهل الخير والتى تزداد خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه تم مؤخرا تنفيذ حملة للترويج للخدمات العديدة التى يتم تقديمها مجاناً لعلاج غير القادرين وحث القادرين من أهل الخير على التبرع للمستشفى حتى يتمكن من استكمال ما يقوم بتقديمه من خدمات وقد تم تخصيص الخط الساخن رقم ١٦٤٩٩ للتواصل مع ادارة المستشفى وذلك لتلقى تبرعات أهل الخير .

وأشار شيحة، إلى أن الجمعية أنشئت من أجل تقديم العلاج مجاناً لمرضى الكبد غير القادرين، كما تساهم فى عمل ما يحتاجونه من فحوصات وتحاليل مع تقديم المساعدات المادية للأسر المحتاجة وذلك منذ نشأة الجمعية من خلال تبرعات أهل الخير.. الى جانب القيام برفع الوعى للوقاية من أمراض الكبد المنتشرة عن طريق الندوات والمحاضرات العامة والمتخصصة وورش العمل للسادة الأطباء ومعاونيهم، مضيفا: نحن نسعى لتحقيق نموذج رائد فى مجال تقديم رعاية طبية شاملة و دقيقة تضع المريض نصب أعينها و خاصة المرضى غير القادرين

وأكد، نحن ملتزمون بتقديم عناية فائقة للمرضى عامة و الغير قادرين خاصة مستفيدين في ذلك من أحدث ما تم التوصل اليه في مجالي التشخيص و العلاج ، بالإضافة الى وحدة الأبحاث الإكلينيكية المعنية بأمراض الكبد و الجهاز الهضمي. وذلك مع إلتزامنا التام بالحفاظ على سرية و خصوصية المرضى محل البحث .

يذكر أن جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية هى جمعية أهلية غير حكومية لا تهدف للربح تم تأسيسها 1995 وحصلت على رقم اشهار 817 لسنة 1997،وهى عضو مؤسس لإتحاد الجمعيات الأوروبية لرعاية مرضى الكبد وكانت الجمعية ممثلة في رئيسها د.جمال شيحة قد شاركت في تأسيس التحالف العالمي للإلتهاب الكبدي الذي يضم كل الجمعيات المماثلة في العالم و الذي أصبح يتمتع بتواجد عالمي مؤثر.