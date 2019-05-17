فنزويلا تتفاوض مع روسيا لإعادة هيكلة ديونها والسداد بالروبل

كتبت فاطمة شوقى

تدرس فنزويلا طلب المساعدة من روسيا لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، بل إنها تتفاوض حول إمكانية سدد المدفوعات بالروبل الروسى.

وقال سفير فنزويلا فى مقر الأمم المتحدة فى جينيف ، خورخى فاليرو، الذى اقترح نهج اقتصادى جديد بين كاراكاس وموسكو "نحن دائما نحظى بدعم روسيا".

ووفقا لوكالة "اوربا بريس" فإن السفير افتتاح نقاش بحثًا عن بدائل محتملة للدولار لتسديد المدفوعات ، وأوضح أنه من خلال هذا الهدف، أنشأت حكومة نيكولاس مادورو العملة المشفرة بترو، وقد اعترف أيضًا بأن كاراكاس "تحاول" خيار الانتقال إلى الروبل.

وأشار فاليرو إلى أن فنزويلا تتفاوض مع روسيا فى جميع المجالات ، بما فى ذلك الجيش، وفى هذا الصدد ، قام بربط التسلح الفنزويلى بأصل روسى أساسًا بالحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة على إمدادات الأسلحة وشراء الطائرات وقطع الغيار.

ووفقا للسفير الفنزويلى ، فسوف تتعاون روسيا، إلى جانب الصين وتركيا، من الناحية الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث مصدر للمعونة التى يديرها الصليب الأحمر والتى تدعمها هذه الدولة فى أمريكا الجنوبية.