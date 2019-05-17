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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار طرح السلع

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار طرح السلع لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تواصل الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك منتجات رمضان واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

جدير بالذكر أن فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة تواصل طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 50% من فروع المعرض فى العمل طالما أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين، فى حين تم انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليها فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات الحكومية بالتنسيق مع الغرف التجارية بتوفير السلع والمنتجات فى هذه المعارض.


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