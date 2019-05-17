فتح باب التقدم للانضمام إلى لجنه شباب الباحثين بجامعة قناة السويس

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،فى بيان لها اليوم ،أنه يشترط أن يكون المتقدم للترشيح من المدرسين والمدرسين المساعدين والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأضافت، "هجرس"، أن من ضمن شروط المتقدم للترشيح أن يكون لديه مهارات تواصليه عالية وقدرة علي العمل من خلال فريق، كما يجب أن يكون قادر علي خلق التوازن بين مهام العمل بكليته والمهام التطوعية باللجنة، ويفضل أن يكون المتقدم قد سبق له الدراسة بالخارج ولديه مهارات التصميم "جرافيك- فوتوشوب".

وأكدت نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، أنه على من يرغب بالتقدم يرجي إرسال طلب التقدم للترشيح مرفق به مقترح للتطوير والسيرة الذاتية وما يؤيد المهارات المذكورة، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة لمده أسبوع اعتبارًا من بعد غد الأحد علي أن يستمر استقبالها لمدة أسبوعين بمكتب هدي فرج أمين الجامعة المساعد ومنسق اللجنة بمبني رئيس الجامعة، أو علي الإيميل التالي:Scu_as@yahoo.com.