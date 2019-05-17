video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب التقدم للانضمام إلى لجنه شباب الباحثين بجامعة قناة السويس

الجمعة، 17 مايو 2019 10:55 ص
فتح باب التقدم للانضمام إلى لجنه شباب الباحثين بجامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم لعضويه لجنة شباب الباحثين بالجامعة للعام الأكاديمي 2020/2019، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،فى بيان لها اليوم ،أنه يشترط أن يكون المتقدم للترشيح من المدرسين والمدرسين المساعدين والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأضافت، "هجرس"، أن من ضمن شروط المتقدم للترشيح أن يكون لديه مهارات تواصليه عالية وقدرة علي العمل من خلال  فريق، كما يجب أن يكون قادر علي خلق التوازن بين مهام العمل بكليته والمهام التطوعية باللجنة، ويفضل أن يكون المتقدم قد سبق له الدراسة بالخارج ولديه مهارات التصميم "جرافيك- فوتوشوب".

وأكدت نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، أنه على من يرغب بالتقدم يرجي إرسال طلب التقدم للترشيح مرفق به مقترح للتطوير والسيرة الذاتية وما يؤيد المهارات المذكورة، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة لمده أسبوع اعتبارًا من بعد غد الأحد علي أن يستمر استقبالها لمدة أسبوعين بمكتب هدي فرج أمين الجامعة المساعد ومنسق اللجنة  بمبني رئيس الجامعة، أو علي الإيميل التالي:Scu_as@yahoo.com.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على القواعد والضوابط الخاصة بامتحانات جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس: تحويل مناهج الكليات إلى إلكترونية.. طلاب كلية الهندسة صمموا غواصة.. وتطوير المستشفيات الجامعية.. وحدة عناية مركزة جديدة بـ33 سريرًا.. وحمام سباحة لكلية التربية الرياضية

طلاب جامعة قناة السويس المبتكرين يصممون سيارة كهربائية وغواصة

صور .. رئيس جامعة قناة السويس: بدأنا التحول الرقمى لتحقيق التنمية

جامعه قناه السويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

الدكتور طارق راشد رحمي

رئيس جامعة قناة السويس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة