"عزام القطر".. أهالى أبو حماد يستقبلون ركاب قطار تعطل على السحور

الشرقية - إيمان مهنى

بعادة أهل الشرقية، وبالأخص في شهر رمضان توقف القطار القادم من القاهرة و المتجه لبورسعيد بمحطة السكة الحديد بمدينة أبو حماد لأكثر من ساعتين بسبب عطل فيه تزامنا مع السحور، فخرج الأهالي و أصحاب المحلات المحيطة بالمنطقة وقدموا لهم وجبات و مياه .

وقال أبوشامة إبراهيم لـ " اليوم السابع "، إنه عندما لاحظ أحد الشباب توقف القطار لفترة طويلة وتعطله أخبرني بالخبر، تجمع من مجموعة الشباب المتطوعين معي في فريق إفطار الصائمين وذهبنا اليهم بالعصائر وبالمياه وعندما لاحظ أهالي المدينة و المحلات القطار، توجهوا بالساندوتشات و الأطعمة للمسافرين و اطعمهم حتى تحرك القطار بعد الساعة الثانية فجرا.















