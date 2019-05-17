عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات ثمينة من فيلا "مهندس" بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، فى واقعة سرقة مشغولات ذهبية، ومتعلقات ثمينة من فيلا مهندس، أن عاطل وراء ارتكاب السرقة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة "الهرم" بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن فيلا يمتلكها مهندس، سرقها مجهولون، حيث استولوا على مغشولات ذهبية وعدد من الساعات ومتعلقات ثمينة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن عاطل وراء ارتكاب السرقة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.