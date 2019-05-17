video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضد مجهول.. سر مقتل صوفى ولودى أشهر وأغنى عانسات مصر

الجمعة، 17 مايو 2019 09:00 م
ضد مجهول.. سر مقتل صوفى ولودى أشهر وأغنى عانسات مصر قصر المجنى عليها
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

فى عالم " الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغز حير رجال الشرطة، ودفعهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى " ضد مجهول".

 

"اليوم السابع" يقدم سلسلة " ضد مجهول"  خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني.

مقتل " أشهر وأغنى عانسات فى مصر"

8 سنوات مضت على جريمة مقتل بنات "توفيق باشا إندراوس" داخل قصرهن المطل على نيل ومعبد الأقصر دون أن تتوصل أجهزة البحث الجنائى بالمحافظة لمرتكبى الجريمة التى هزت الأقصر.

 

«صوفى» و«لودى» بنات توفيق باشا أندراوس القطب الوفدى، وأحد رموز ثورة 1919، وأشهر وأغنى عانسات فى الأقصر وصعيد مصر، فضلا العيش فى عزلة اختراها بأنفسهما بعد أن فضلا العيش مع ذكريات ماضٍ جميل، داخل قصر والدهما، وعلى الرغم من اختيار بنات توفيق باشا أندراوس لحياة الهدوء التى وصلت لحد العزلة، إلا أن قصة رحيلهما فى العقد الثامن أثارت الكثير من الضجيج، وأصبحت قصة وفاتهن حديث العالم بعد تعرضهما للقتل باستخدام آلة حادة داخل قصرهما بالأقصر.


كثر الأقاويل إن الشقيقتين ربما راحتا ضحية لهوس الحفر والتنقيب عن كنوز الفراعنة، أو ضحية لشائعات امتلاكهما لكميات من الذهب والمجوهرات النادرة والأموال أيضًا، وأن يكون الحادث طمعا فى ممتلكتهما من ذهب ومجوهرات، أو خلاف على  الأراضى المملوكة لهما والتى تقدر بحسب مقربين منهما، بمائة فدان، ورغم حياتهما البسيطة التى عاشتا بها إلا أنهما تركتا ثروة تقدر بمليار دولار.

قوات الأمن فشلت فى العثور على الجانى لتقيد قضية جديدة " ضد مجهول".

أشهر وأغنى عانسات مصر
أشهر وأغنى عانسات مصر

 

بنات توفيق باشا
بنات توفيق باشا

 

قصر أشهر عانسات فى مصر
قصر أشهر عانسات فى مصر

 

قصر المجنى عليهما
قصر المجنى عليهما

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضد مجهول.."مذبحة بنى مزار" القاتل قطع الأعضاء التناسلية لـ10 جثث فى ساعتين

ضد مجهول.. من قتل سيدة داخل مسجد بعد صلاة العشاء بالإسكندرية؟

ضد مجهول.. غموض وفاة الفنان أنور إسماعيل.. المقربون: توجد شبهة جنائية

الحلقة الثامنة من "ضد مجهول".. بعد مرور قرن من الزمان.. من قتل "سيد درويش"؟.. هل تخلص الإنجليز من البطل الفنى بسبب أغانيه الملهمة.. قصة خيانة الصديق فى رواية مقتله.. ولماذا لم يُحقق بالواقعة

ضد مجهول.. من قتل المخرج نيازى مصطفى؟

ضد مجهول

مقتل صوفى ولودى

صوفى ولودى

اغنى عانسات مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة