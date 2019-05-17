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الجمعة، 17 مايو 2019 10:06 م
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ضبط 363 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الجمعة، 17 مايو 2019 09:32 م
ضبط 363 هاربا من أحكام قضائية بأسوان حملات إمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

 

تضمنت الجهود ضبط 363 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 73هارب من جنح الحبس الجزئى، وضبط 27هارب من جنح الحبس المستأنف.

 

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 198 شخصا صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و65 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وحكم سرقة تيار كهربائى، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.


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