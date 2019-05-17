كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وتمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب محل مبيدات وأسمدة زراعية، كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، ومقيم بذات الدائرة.. لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش المخزن الملحق به، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (87 طن) فضلا عن ضبط محل مبيدات وأسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير، ومقيم بالتل الكبير.. لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش 2 مخزن ملحقين به، عُثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (84 طن).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.