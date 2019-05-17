video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

الجمعة، 17 مايو 2019 06:33 م
ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية ارشيفية_
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وتمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب محل مبيدات وأسمدة زراعية، كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، ومقيم بذات الدائرة.. لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش المخزن الملحق به، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (87 طن) فضلا عن ضبط محل مبيدات وأسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير، ومقيم بالتل الكبير.. لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش  2 مخزن ملحقين به، عُثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (84 طن).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

إزالة 68 حالة تعد على الأراضى وتوزيع 7 آلاف طن أسمدة بكفر الشيخ

كل ما تريد معرفته عن مجمع كيما 2 للأسمدة بأسوان.. ينتج 1200 طن يوميا

ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

حملات امنية

اسمدة زراعية

اسمدة فاسدة

ضبط اسمدة فاسدة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة