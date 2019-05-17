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ضبط 10 سيارات ودراجات بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الجمعة، 17 مايو 2019 08:18 ص
ضبط 10 سيارات ودراجات بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  10 سيارات متروكة و دراجات بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

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حملات مرورية بالجيزة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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