ضبط مستريح جديد فى سوهاج جمع مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت مباحث الأموال العامة مستريح جديد في سوهاج جمع قرابة مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 5 مواطنين مقيمين بسوهاج ضد شخصين "أخصائى شئون إدارية بإحدى الجامعات - حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية.. مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج" بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 967 ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 7% ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى (هارب جارى العمل على ضبطه) وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .