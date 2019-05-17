ضبط شخصين بالمنوفية يديران كيانات تعليمية وهمية و يمنحان شهادات مزورة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالمنوفية قاما بإنشاء كيانات تعليمية وهمية لمنح الدارسين شهادات دراسية منسوب صدورها لشركات وجامعات مزورة .

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم لاسيما فى مجال ضبط المراكز غير المرخصة التى تقوم بإيهام بعض الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة .. فقد نجح فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط ( صاحب مؤسسة غير مرخصة - مقيم بشبين الكوم المنوفية ) لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بشبين الكوم (بمحافظة المنوفية) للإستشارات الإدارية والتدريب وإدارة المشروعات والتسويق، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة) وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة- وبتفتيش المقر عثر على ( 179 ) شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى الوهمى بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مختلف المجالات ( مزورة) ، و ( 22 ) شهادة منسوب صدورها لإحدى المنظمات الدولة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيامهم بإجتياز برامج بناء قدرات الشباب ( مزورة ، ومجموعة كبيرة من إستمارات حجز الدورات على بياض مدون بها أسماء أشخاص مختلفة و23 دفتر ايصال نقدية باسم الكيان الوهمى بإجمالى مبالغ متحصله 250 ألف جنيه .

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ( مالك أكاديمية تعليمية غير مرخصة مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لدورات اللغات والكمبيوتر وصيانة أجهزة هواتف المحمول وإستشارات الهجرة ، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة ) - وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة- وبتفتيش المقر عثر على ( 53 ) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم علي دورات تدريبية منسوبة لشركات وجامعات دولية فى مجال الإسعافات والمهارات الطبية ( مزورة ، و( 50 ) شهادة خبرة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصول المتدربين على دورات فنية فى مجال صيانة الهواتف المحمولة منسوبة لجامعات ومكاتب دولية (مزورة ، و( 6 ) شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على شهادات إجتياز دورات فى مجال التغذية والمهارة الطبية منسوبة لذات الأكاديمية المشار إليها (مزورة، ومبلغ ( 51 ألف جنيه) حصيلة نشاطه المؤثم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



المتهم