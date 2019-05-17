ضبط اثنين جمعا 4.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط فى مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الأموال العامة ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتمكن مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالإشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين ، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى ".

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) لقيامه بإلإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمى يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة مليون جنيه مصرى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.



المتهم