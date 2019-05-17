ضبط ألبان وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط أغذية وسلع متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة موسعة بأسواق المحافظة فى مركزى الداخلة والخارجة.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، معاذ عبدالرحيم، أنه تم ضبط كميات من الالبان وزيت الزيتون، وطحينة خام، و شيكولاتة، وخل تفاح، ومياه غازية ومنظفات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف معاذ، أن المديرية تكثف حاليا حملات الرقابة علي الأسواق والمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بمتابعة جودة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد شمس مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز الفرافرة ، عن طرح 123 طن سلع ومواد غذائية لسكان المركز وقراه والتى تضمنت طرح 80 طن سكر، 40 طن زيت، و13 طن مكرونات، وكميات كبيرة من الأرز، وتوفير السلع الاستهلاكية والمجمدات سواء أسماك أو لحوم برازيلية أو دواجن.

وقال "شمس"، أنه جري طرح لحوم سودانية، بسعر 85 جنيها للكيلو جرام الواحد، في فرع شركة المصرية لتجارة الجملة، إضافة إلي توفير كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمدة بسعر 60 جنيها.

وأضاف مدير الإدارة ، أن خدمات الدعم يتم تقديمها من خلال مكتب التموين بالمدينة والجاري تطوير ليصبح مركز خدمة مطور، ومكتب تموين بقرية الكفاح لتقديم الخدمات التموينية فى 7 وحدات محلية قروية تابعة للمركز.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن سحب 249 عينة من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها.

وأكدت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، سحب 116 عينة من شبكات المياه، و72عينة من مخارج وطرود المحطات؛ لإرسالها لمعامل الوزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضافت "السيدة مشرف"، أن المديرية تتولى سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور صلاح محمد، بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2عينة من حمام سباحة، 3 من محطات الصرف، و38 عينة من المياه لتحلي المعادن الثقيلة بها، 12 عينة مياه من مواقع مختلفة لفحصها ضد بقايا أي مبيدات؛ لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأفادت أن نتائج تحليل العينات الشهر الماضي، جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية، كما تولت فرق الطب الوقائي بالمديرية بفحص 4 محطات تنقية مياه شرب جديدة علي مستوي المحافظة.