video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ألبان وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالوادى الجديد

الجمعة، 17 مايو 2019 12:03 م
ضبط ألبان وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالوادى الجديد ضبط ألبان - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط أغذية وسلع متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة موسعة بأسواق المحافظة فى مركزى الداخلة والخارجة.
 

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، معاذ عبدالرحيم، أنه تم ضبط كميات من الالبان وزيت الزيتون، وطحينة خام، و شيكولاتة، وخل تفاح، ومياه غازية ومنظفات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف معاذ، أن المديرية تكثف حاليا حملات الرقابة علي الأسواق والمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بمتابعة جودة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد شمس مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز الفرافرة ، عن طرح 123 طن سلع ومواد غذائية لسكان المركز وقراه والتى تضمنت طرح 80 طن سكر، 40 طن زيت، و13 طن مكرونات، وكميات كبيرة من الأرز، وتوفير السلع الاستهلاكية والمجمدات سواء أسماك أو لحوم برازيلية أو دواجن.

وقال "شمس"، أنه جري طرح لحوم سودانية، بسعر 85 جنيها للكيلو جرام الواحد، في فرع شركة المصرية لتجارة الجملة، إضافة إلي توفير كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمدة بسعر 60 جنيها.

وأضاف مدير الإدارة ، أن خدمات الدعم يتم تقديمها من خلال مكتب التموين بالمدينة والجاري تطوير ليصبح مركز خدمة مطور، ومكتب تموين بقرية الكفاح لتقديم الخدمات التموينية فى 7 وحدات محلية قروية تابعة للمركز.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن سحب 249 عينة من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها.

وأكدت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، سحب 116 عينة من شبكات المياه، و72عينة من مخارج وطرود المحطات؛ لإرسالها لمعامل الوزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضافت "السيدة مشرف"، أن المديرية تتولى سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور صلاح محمد، بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2عينة من حمام سباحة، 3 من محطات الصرف، و38 عينة من المياه لتحلي المعادن الثقيلة بها، 12 عينة مياه من مواقع مختلفة لفحصها ضد بقايا أي مبيدات؛  لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأفادت أن نتائج تحليل العينات الشهر الماضي، جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية، كما تولت فرق الطب الوقائي بالمديرية بفحص 4 محطات تنقية مياه شرب جديدة علي مستوي المحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الوادى الجديد: إفتتاح 23 منفذ للسلع الأساسية طوال شهر رمضان

تموين الوادى الجديد: استلام 372 بطاقة تموينية للمنتفعين بالمحافظة

تموين الوادى الجديد يشن حملة مكبرة لضبط أسعار السلع فى الأسواق

تموين الوادى الجديد يحرر 70 محضرا بحملة على الأسواق ومنافذ البيع

مصر

اخبار مصر

أخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

الداخله

تموين الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة