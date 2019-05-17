ضبط أطنان من السلع التموينية الفاسدة فى حملات تموينية برمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (240) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أشمون (محافظة المنوفية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (السكر الحر) معبأ داخل أجولة مدون عليها (إنتاج ديسمبر 2018) ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات تجارية وهمية ، ومد تاريخ الصلاحية إلى (إنتاج مارس 2019) خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كميات قدرها (40 طن "سكر حر") معبأة داخل عبوات مدون عليها البيانات سالفة الذكر، وبها نقص فى أوزان العبوات يتراوح ما بين (30-50) جرام فى العبوة الواحدة زنة واحد كيلو جرام ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأجولة الفارغة المدون عليها إنتاج (ديسمبر 2018".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ثلاثة من مالكى محلات لتجارة اللحوم ، بدائرة مركزى شرطة القوصية والساحل (محافظة أسيوط) لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها قدرها (1,050 طن وخمسون كيلو جرام "مقطعات لحوم - كبدة - لحوم مفروم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط إثنين من مالكى مخازن غير مرخصة لتجارة المواد الغذائية وقائد سيارة نقل بدوائر مراكز شرطة البدارى والساحل وأبوتيج (محافظة أسيوط) لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (8,838 ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون عبوة "عصائر – مشروبات غازية") مجهولة المصدر ومغشوشة معبأة داخل عبوات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة قدرها (10 أطنان سكر تموينى مدعم) المخصص ربطاً على البطاقات التموينية والمحظور تداوله خارج المنظومة التموينية وإستيلائه عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 9 أطنان " أذرة صفراء ، ملح طعام " مستلزمات إنتاج) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية ، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع الغذائية (بسكويت ، كيك) مغشوشة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مقلدة لكبرى الشركات ، وتم ضبط كميات قدرها ( 72 طن مستلزمات إنتاج " دقيق ، بودرة كاكاو ، مكسبات طعم ، عجينة تمور " ، 5 طن " بسكويت ، كيك " ) منتج نهائى) مغشوش ومدون عليها الأسماء والعلامات سالفة الذكر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط ثلاثة من مالكى محلات تجارة اللحوم غير المرخصة بدائرة مركز شرطة الساحل بمحافظة أسيوط ، لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها قدرها ( 2 طن " مقطعات لحوم ، كبده ، لحوم مفرومة " ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 10800 عشرة آلاف وثمانمائة عبوة عصائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها فى شهر إبريل 2019 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (2119) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها ضبط (25) قضية إسطوانات بوتاجاز ، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (98100لتر "بنزين"، وضبط (36) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (63.95 طن دقيق، وضبط (591) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (41) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3,54 طن "سكر " ، 995 عبوة "زيت طعام" ، 386 عبوة "سلع غذائية"، وضبط (7) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (100) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (171,527 طن – 760لتر ، عدد 37797 عبوة ، 1330 قطعة ، وضبط (37) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها (7,925 طن "منظفات ، أحبار بلاستيك ، بويات " – 750 لتر منظفات ، 6951 عبوة مستحضرات وبويات ومنظفات – 19037 قطعة ملابس وأدوات كهربائية وغيار سيارات وشماعات وأدوات تصنيع ، 6775 متر أقمشة ، وضبط (1169) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

وجاء ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط (61) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (8.99 طن لحوم، وضبط (24) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها 518 عبوة سجائر، وضبط (11) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (32,325 طن أسمدة وأعلاف، وضبط (10) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (10701 قطعة مستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ، فضلاً عن ضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (90824 وحدة ألعاب نارية.