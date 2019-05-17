صور..مسجد الشيخ أبو الخير ..شاهد على 104 عاما من الطراز الإسلامى

بنى سويف- هانى فتحى

وسط مدينة إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف، وداخل المنطقة الفرعونية القديمة، التى كانت مقرا لحكم البلاد فى الأسراء الفرعونية القديمة، يقع مسجد الشيخ أبو الخير، أحد أقدم المساجد، بل أول مسجد أنشىء داخل مركز أهناسيا، غرب محافظة بنى سويف، وأسس مسجد الشيخ أبو الخيرعام 335 هجرية الموافق 1915 م.

"اليوم السابع"، رصد المسجد الذى يقع على مساحة 600 متر، ويتسع لـ800 مصل ذات الوجهة الكبيرة التى تخطت الثلاثون مترا المصممة على الطراز الإسلامى .

جولة اليوم السابع، داخل المسجد الذى تصل مساحة الصلاة بالمسجد 400 متر، مسقوفة بالأخشاب منذ بناءها يرفعها 12عمودا بالقواعد، كما أن صحن المسجد مصنوع من الأخشاب والزجاج الملون، والحوائط منقوشة بالرسوم الأندلسية.

المسجد مأذنة المسجد التى يبلغ ارتفاعها 40 مترا، صممت على طراز المآذن المملوكية، يتوسطها سلم حلزونى، كان يستخدمه المؤذن للنداء على الصلاة فى السابق.

أحمد أبو الخير أحد أحفاد الشيخ أبو الخير قال لـ" اليوم السابع"، إن جده الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الواحد، الشهير بـالشيخ أبو الخير ولد عام 1885 م وتخرج من الأزهر عام 1916 ، مشيرا إلى أن جده هو أحد تلاميذ الشيخ محمد الكردى، شيخ الطريقة النقشبندية

وأضاف حفيد الشيخ، أن المسجد بنى عام 1915 ، وظل دون تجديد إلى أن تم تجديدة عام 1950، على يد جدة الشيخ أبو الخير، وأهالى مدينة إهناسيا .

وقال ممدوح فتحى، أحد سكان المنطقة، إن قصة مقام الشيخ أبو الخير قصها أجدادى ووالدى لى ولاخواتى، قائلا "الشيخ أبو الخير كان يريد أن يدفن فى منطقة الخالية كانت تقع خلف المسجد إلا أن صاحبة تلك الأرض، وأضاف ممدوح أن السيدة القبطية وافقت على بيع قطعة الأرض عندما اقترب وفاة الشيخ أبو الخير ووفاتة ليقام مقام الشيخ أبو الخير بجوار المسجد.

وأكد ممدوح أبو الخير، أن المسجد يعد من أهم علامات مدينة إهناسيا، ويشهد اقبالا كبيرا من أهالى المدينة خاصة فى صلاة التراويح بشهر رمضان مشيرا إلى أن المسجد تقام به الندوات والاحتفالات الدينية .











