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صور للمخابرات الأمريكية تكشف وجود صواريخ "كروز" على متن سفن إيرانية

الجمعة، 17 مايو 2019 04:15 م
صور للمخابرات الأمريكية تكشف وجود صواريخ "كروز" على متن سفن إيرانية سفينة للبحرية الأمريكية
كتب : أحمد جمعة
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كشفت قناة أمريكية نقلا عن مسؤولين كبيرين فى واشنطن، أن الجيش الأمريكى عزز قواته فى الشرق الأوسط، بعدما رصد تحركات عسكرية مريبة لإيران فى مياه الخليج العربى.

 

وأشارت قناة "إي بى سى" الأمريكية إلى صور أظهرت قيام إيران بتحميل صواريخ "كروز" على متن زوارق صغيرة تعرف بـالـ"Dhow" لأجل استخدامها ضد سفن أو أهداف على الأرض.

 

وقال المسؤولان الأمريكيان إن الصور التى التقطها المخابرات الأمريكية، أكدت وجود تهديد لسفن البحرية الأمريكية وباقى السفن والدول الشريكة، موضحا أن تلك الصور هى التى دفعت القيادة الوسطى فى الجيش الأمريكى إلى تسريع وصول حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن" ومجموعتها الهجومية إلى منطقة الخليج العربى.

 

وأشار المسؤولان إلى أن إيران حملت تلك الصواريخ على متن زوارق، فى المياه الواقعة قبالة ميناء شباهار، شرقى الخليج العربى.

 

وأورد مسؤول أمريكى ثالث، أن الأمر يتعلق فعلا بالصواريخ الجوالة التى تعرف بصواريخ "كروز"، وهى قادرة على إصابة أهداف متعددة.

 

ولعبت الصور دورا كبيرا فى دفع الجيش الأمريكى إلى التأهب، كما أن أدلة مخابراتية أخرى أكدت وجود تهديد إيرانى، بحسب المسؤولين الأمريكيين.

 

ولم تستبعد التقارير أن يبادر وكلاء إيران فى كل من سوريا والعراق إلى مهاجمة المصالح الأمريكية.


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