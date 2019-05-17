صور.. عروض فرقة الفنون الشعبية لذوى الاحتياجات فى ليالى رمضان ببنى سويف

نظم قصر ثقافة بنى سويف مساء أمس الخميس ثلاثة عروض فنية ضمن خطة فرع الثقافة بالمحافظة لاحياء ليالى رمضان شملت عرائس قفازية وأراجوز ، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لذوى الإعاقةعدة لوحات فنية بعنوان الصعايدة، وعنبر العقلاء ، وترشيد المياه والشهيد ، تحت اشراف من محمد عبدالوهاب مدير فرع الثقافة و ماجدة حلمي مسؤول التمكين الثقافى بفرع ثقافة بنى سويف ، وحضر العروض العشرات من المواطنين ورواد القصر بينهم الشاعر مجدى صالح ومحمد كمال مسؤول الشؤون الثقافية بالفرع .
عروض فنية (1)
عروض فنية (2)
عروض فنية (3)
عروض فنية (4)
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