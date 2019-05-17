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صور.. عروض فرقة الفنون الشعبية لذوى الاحتياجات فى ليالى رمضان ببنى سويف

الجمعة، 17 مايو 2019 12:46 ص
صور.. عروض فرقة الفنون الشعبية لذوى الاحتياجات فى ليالى رمضان ببنى سويف جانب من العروض
بنى سويف أيمن لطفى
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نظم قصر ثقافة بنى سويف مساء أمس الخميس ثلاثة عروض فنية ضمن خطة فرع الثقافة بالمحافظة لاحياء ليالى رمضان شملت عرائس قفازية وأراجوز ، كما قدمت  فرقة الفنون الشعبية لذوى الإعاقةعدة لوحات فنية بعنوان  الصعايدة، وعنبر العقلاء ، وترشيد المياه والشهيد ،  تحت اشراف من محمد عبدالوهاب مدير فرع الثقافة و ماجدة حلمي مسؤول التمكين الثقافى بفرع ثقافة بنى سويف ، وحضر العروض العشرات من المواطنين ورواد القصر بينهم الشاعر مجدى صالح ومحمد كمال مسؤول الشؤون الثقافية بالفرع .
 
 
 
عروض فنية (1)
عروض فنية (1)

عروض فنية (2)
عروض فنية (2)

عروض فنية (3)
عروض فنية (3)

عروض فنية (4)
عروض فنية (4)
 

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