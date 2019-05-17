صور.. توقيع الكشف الطبى على 1118 حالة فى قافلة طبية بمنشأة القناطر

أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسيير القوافل الطبية لخدمة الأهالى والمرضى بالمجان، تم تسيير قافلة طبية بمنطقة ذات الكوم.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، أن القافلة الطبية استكملت عملها بمنطقة ذات الكوم بمنطقة منشأة القناطر وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والعلاج المجانى للمرضى فى جميع التخصصات.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور، أنه تم تقديم خدمات كشف الباطنة لـ 131 حالة، وكشف النساء لـ 136 حالة، وكشف الأطفال ل 407 أطفال، وكشف المسالك 114 حالة والعظام 196 حالة، والجراحة 87 حالة، وأنف وأذن ل 215 حالة والعيون 214 حالة، والجلدية 217 حالة، والأسنان لـ 145 حالة.

وأشارت مدير مديرية الصحة بالجيزة، إلى أن إجمالى عدد الحالات المقدمة لهم الخدمات الطبية 1118 حالة، مؤكدة أن الخدمات تقدم لشكل دورى وتستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .