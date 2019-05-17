صور.. انهيار جزئى بحائط شقة فى حى غرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح

سوهاج - محمود مقبول

شهد حى غرب سوهاج حدوث إنهيار جزئى لحائط من شقة بالطابق الثالث بحارة الضواحى دائرة قسم أول سوهاج دون حدوث خسائر بشرية تم تشكيل لجنة من المنشأت الايلة للسقوط بالحى لمعاينة مكان الإنهيار والمساكن المجاورة للتأكد من سلامتها.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج يفيد بحدوث إنهيار لحائط بشقة بدائرة الحى.

وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية ومعدات حى غرب برئاسة فريدة سلام رئيس الحى وتبين من المعاينة الأولية حدوث إنهيار بحائط بالطابق الثالث بشقة ملك ع . ض . خ بالمنزل رقم رقم 30 بحارة الضواحى ولم ينتج عن ذلك أى خسائر بالأرواح وتمت عملية المعاينة لمكان حدوث الإنهيار وتمت معاينة المنازل المجاورة بمعرفة لجنة المنشأت الأيلة للسقوط .

تم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة لحين التأكد من سلامة وأمن المواطنين بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.























