video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انهيار جزئى بحائط شقة فى حى غرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح

الجمعة، 17 مايو 2019 01:27 م
صور.. انهيار جزئى بحائط شقة فى حى غرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح انهيار جزئى بحائط بشقة بحى غرب
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

شهد حى غرب سوهاج حدوث إنهيار جزئى لحائط من شقة بالطابق الثالث بحارة الضواحى دائرة قسم أول سوهاج دون حدوث خسائر بشرية تم تشكيل لجنة من المنشأت الايلة للسقوط بالحى لمعاينة مكان الإنهيار والمساكن المجاورة للتأكد من سلامتها.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج يفيد بحدوث إنهيار لحائط بشقة بدائرة الحى.

وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية ومعدات حى غرب برئاسة فريدة سلام رئيس الحى وتبين من المعاينة الأولية حدوث إنهيار بحائط بالطابق الثالث بشقة ملك ع . ض . خ بالمنزل رقم رقم 30 بحارة الضواحى ولم ينتج عن ذلك أى خسائر بالأرواح وتمت عملية المعاينة لمكان حدوث الإنهيار وتمت معاينة المنازل المجاورة بمعرفة لجنة المنشأت الأيلة للسقوط .

تم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة لحين التأكد من سلامة وأمن المواطنين بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(1)
 

 

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(2)
 

 

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(3)
 

 

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(4)
 

 

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(5)
 

 

انهيار-جزئى-بحائط-بشقة-بحى-غرب--(6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شقيقتين فى انهيار منزل بمركز جرجا فى سوهاج

انهيار منزل فى شبين القناطر دون خسائر بشرية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

انهيار منزل

حى غرب سوهاج

حوادث سوهاج

خسائر بشرية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة