صور.. "اليوم السابع" في معايشة فوق أعرض كوبرى بالعالم.. خدمات طبية ومرورية وانتشار شرطى كثيف على محور روض الفرج..والأسر المصرية تلتقط صور "السلفي" من أعلى الممشى الزجاجي.. والسائقون: وفر الوقت والجهد

كتب محمد أبو عوض – تصوير أحمد معروف

فى جو مليىء بالفرح والسرور من قبل السائقين والأسر المصرية، معتبرين أن هذا هو الجنى الحقيقى لثمار التنمية، رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الفرح فى معايشة واقعية مع السائقين والمواطنين، بمحور روض الفرج الجديد، والذى يعد إنجازا جديدا على أرض الواقع، وخاصة أنه دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدمًا.

وشهد كوبرى "تحيا مصر" والمعروف إعلامياً محور روض الفرج، سيولة مرورية رصدتها عدسة "اليوم السابع" عقب انطلاق السيارة من وسط القاهرة فى طريقها لطريق محور روض الفرج، حيث تم رصد عدد من المشاهد، بين تعليقات المواطنين، وحركة السيارات والتواجد الأمني، والخدمات الطبية، والإشارات المرورية وسهولة السير أعلى الكوبرى، ووجود كاميرات المراقبات للسيارات عند نقطة تمركز تذاكر العبور للسيارات.

سائق: "الطريق يوفر علينا 12 ساعة مشى"

شهدت الأيام الأولى حركة المرور أعلى كوبري تحيا مصر ووجود ملحوظ لسيارات النقل الثقيل، حيث عبر عدد كبير من السائقين عن سعادتهم بالطريق الجديد، وفرحتهم بالإنجاز الذي يساهم فى تقليل مسافة التحرك على الطرق، وتقليل المدة الزمنية لسير عبر الطريق، والتى وصفها أحد السائقين أنها تزيد عن 12 ساعة قائلاً، "أنا مبسوط وفرحان الطريق كله بمحور الضبعة دا بيوفر عليا 12 ساعة مشى على الطريق، وأنا هنامهم مع ولادي في البيت".

الانتشار المرورى

يعيش محور روض الفرج بالتحديد كوبرى" تحيا مصر" تواجدا ملحوظا لرجال المرور، عبر المداخل المختلفة للكوبرى، وكذلك سيارات المرور التي تجوب الاتجاهات المختلفة، لتساهم في التيسير على السيارات المتواجدة أعلى المحور.

سيارات الإسعاف

وتواجد أيضا سيارات الإسعاف على محور روض الفرج وأعلى كوبرى"تحيا مصر"، كان من الأمور الملحوظة، والتي تؤكد تواجد الخدمات كاملة على الطريق وهو ما يمنح مزيدا من الآمان في الحركة ويرفع معدلات تحرك المواطنين عليه.

الحركة السريعة عند تذاكر العبور

حركة سريعة عند نقاط تذاكر العبور من وإلى القاهرة عبر محور روض الفرج، هذا كان كلام سائقي السيارات على كافة اختلافاتها بداية من سائقى النقل الثقيل نهاية بسائقى السيارات الملاكي والدرجات البخارية، ويرجع معدلات الحركة السريعة لوجود أشخاص مدربين على أعلى مستوى عند نقاط قطع تذاكر المرور، مما يساهم في الحركة السريعة ومنع التكدس.

الممشى الزجاجى.. قبلة الأسرة المصرية على كوبرى "تحيا مصر"

لم تمنع حرارة الشمس العالية أعلى كوبرى "تحيا مصر" من تواجد الأسر المصرية، والشباب وكبار السن والأطفال من الاحتفال بمحور روض الفرج، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل.

المصريون يحتفلون بالسيلفى

كوبرى "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل شهد إصراراً من المواطنين على اتخاذ الصور التذكارية والتحرك عبر الممشى والالتقاط بعدسات التلفونات الخاصة بهم صورا، بجوار منصة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وكذلك بجوار الأعمدة الرئيسية للكوبرى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أول أمس افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى والمحاور المرورية تضمنت افتتاح محور تحيا مصر العملاق لربط شرق القاهرة بغربها الذى يضم 12 كوبرى معلق منها كوبرى جزيرة الوراق وكوبرى النيل الغربى وكبارى منطقة شبرا وكويرى تقاطع الدائرى والمرحلة الثانية من محور روض الفرج الذى يضم كوبرى " تحيا مصر" روض الفرج أعرض كبارى العالم، والذى دخل الخدمة.