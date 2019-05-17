صور.. الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا بواشنطن وتعتقل متظاهرين

كتب وكالات _ تصوير رويترز

اقتحمت الشرطة الأمريكية، الخميس، السفارة الفنزويلية فى واشنطن، لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، حاولوا منع السلطات من السيطرة على المبنى.

فيما قالت الحكومة الفنزويلية، إن اقتحام مقر سفارتها فى العاصمة الأمريكية واشنطن يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأكدت الحكومة الفنزويلية، الخميس، أنها سترد حسب ما يقضى به القانون الدولى وأمام المحاكم الدولية، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الناشطة، مدية بنيامين، من منظمة "CODEPINK" الحقوقية والمشاركة فى حملة حماية المبنى، أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص بقوا فى سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، فى انتهاك لاتفاقية فيينا.

وأقامت مجموعة من النشطاء الحقوقيين الأمريكيين داخل السفارة، منذ 24 أبريل، بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المبنى.

وأُجبر الدبلوماسيون الفنزويليون على مغادرة السفارة، الواقعة فى منطقة جورج تاون الراقية بواشنطن، فى أواخر أبريل، بطلب من الخارجية الأمريكية التى أكدت لهم أن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا.

وقالت مدية بنيامين، واحدة من الناشطين المشاركين فى الجماعة التى تناصر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، عبر موقع "تويتر"، "اقتحمت الشرطة السفارة وجارى الآن القبض على مجموعة حماية السفارة".

وأضافت فى تغريدة أخرى، "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين فى سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، فى انتهاك لاتفاقية فيينا. أمر مخجل".

يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 أبريل بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.

من ناحية أخرى كشف الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خورخى فاليرو، عن وجود نشط لوكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" فى فنزويلا ومحاولات لرشوة القيادة العسكرية للبلاد.



اقتحام سفارة فنزويلا فى واشنطن



اقتحام سفارة فنزويلا فى واشنطن



اقتحام سفارة فنزويلا فى واشنطن