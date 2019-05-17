صور.. إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة لمحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات وإجلاء الباعة الجائلين بمحطه الرمل بميدان سعد زغلول، حديقة سعد زغلول ،وشارع صفيه زغلول.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، وتحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، وبعناية أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات،والتعديات والفروشات، وايداعها شرطة المراقق، في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.

كما رفع جهاز النظافة بحي وسط 8 أطنان أتربة ورديم من شارع ابن تومارت بامبروزو، و4 أطنان من شارع قنال السويس البطيء و4 أطنان أخري من شارع جلال الدسوقي بالحضرة.

وتم رفع 8 أطنان مخلفات قمامة من شارع بهارنح بوابور المياه، و8 أطنان أتربة ورديم من شارع حافظ إبراهيم باب شرق.

من جهة أخرى وفي إطار متابعة للشكوي الواردة للواء سمير صدقي رئيس حي وسط بوجود شروخات جسيمة بالعقار الكائن بـ10 شارع علي باشا مبارك من شارع عبد المنعم بالعطارين.

وتم اليوم التوجه لمعاينة العقار بحضور الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحى، المهندس حسام عمران مدير عام التنظيم، والمهندس محمد حامد مهندس المنطقة، ومقاول الإزالة التابع للحى، حيث تم تحديد الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة علي المارة، وتم تسليمها لمقاول الإزالة للهدم.



إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية



إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية



إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية