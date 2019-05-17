video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية

الجمعة، 17 مايو 2019 04:48 م
صور.. إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة لمحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات وإجلاء الباعة الجائلين بمحطه الرمل بميدان سعد زغلول، حديقة سعد زغلول ،وشارع صفيه زغلول.

 

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، وتحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، وبعناية أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق.

 

وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات،والتعديات والفروشات، وايداعها شرطة المراقق، في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.

 

كما رفع جهاز النظافة بحي وسط 8 أطنان أتربة ورديم من شارع ابن تومارت بامبروزو، و4 أطنان من شارع قنال السويس البطيء و4 أطنان أخري من شارع جلال الدسوقي بالحضرة.

 

 وتم رفع 8 أطنان مخلفات قمامة من شارع بهارنح بوابور المياه، و8 أطنان أتربة ورديم من شارع حافظ إبراهيم باب شرق.

 

 

من جهة أخرى وفي إطار متابعة للشكوي الواردة للواء سمير صدقي رئيس حي وسط بوجود شروخات جسيمة بالعقار الكائن بـ10 شارع علي باشا مبارك من شارع عبد المنعم بالعطارين.

 

وتم اليوم التوجه لمعاينة العقار بحضور الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحى،  المهندس حسام عمران مدير عام التنظيم، والمهندس محمد حامد مهندس المنطقة، ومقاول الإزالة التابع للحى، حيث تم تحديد الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة علي المارة، وتم تسليمها لمقاول الإزالة للهدم.

 

 

إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية (1)
إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية 

 

إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية (2)
إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية 

 

إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية (3)
إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية 

 

إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية (4)
إجلاء الباعة الجائلين من محطة الرمل وسط الإسكندرية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. حملة لإزالة المخالفات والتحفظ على معدات البناء بالعجمى

صور.. حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية

صور.. إنقاذ سيدة مسنة عقب انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

حملة ليلية لازالة اشغالات الطريق وسط الإسكندرية

الاسكندرية

الباعة الجائلين

محطة الرمل

حملة ازالة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة