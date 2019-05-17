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صور.. أضبط مخالفة..مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية فى غياب حى أول المحلة

الجمعة، 17 مايو 2019 07:00 ص
صور.. أضبط مخالفة..مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية فى غياب حى أول المحلة مقلب القمامة
الغربية – مصطفى عادل
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تشهد منطقة امتداد شارع محب، التابعة لحى أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، كارثة بيئية تهدد سكان المنطقة، بعد أن حول الأهالى قطعة أرض فضاء كبيرة، إلى مقلب قمامة كبير، وتحولت إلى تلال للقمامة.

 

وتجمع الذباب والفئران، والحشرات والروائح الكريهة، تحاصر سكان المنطقة، فى ظل غياب وتجاهل مسئولى حى أول المحلة، لهذه الكارثة البيئية، وعدم نقل القمامة والتنبيه على صاحب قطعة الأرض بعمل سور حولها لعدم إلقاء المخلفات بداخلها.

ورصد" اليوم السابع" قيام الأهالى، بإلقاء المخلفات بقطعة الأرض، وتحويلها إلى مقلب قمامة، ارتفعت فيه تلال القمامة لأكثر من 6 أمتار، وانبعاث الدخان، و الروائح الكريهة منها.

وطالب الأهالى، اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بالتدخل السريع، لنقل تلال القمامة من وسط الكتلة السكنية، إلى مصنع تدوير القمامة، وإلزام صاحب الأرض بإحاطتها بصور مرتفع لمنع المواطنين من إلقاء القمامة بداخلها مرة آخرى.

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