شركة لبيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان شركة لبيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، «ناشونال ترافيل» تدعى حصولها على حق البيع وتحصل على 15 جنيها زيادة على التذكرة.. شركة لبيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء.. الشركة الوهمية تنشئ صفحة على ال «فيس بوك» تزعم أنها الرسمية.. ورئيس السكك الحديدية: نحن الجهة الوحيدة لبيع التذاكر ولم نعطِ الحق لأى شركة.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «اليوم السابع» تكشف.. «ناشونال ترافيل» تدعى حصولها على حق البيع وتحصل على 15 جنيها زيادة على التذكرة.. شركة لبيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء.. الشركة الوهمية تنشئ صفحة على ال «فيس بوك» تزعم أنها الرسمية.. ورئيس السكك الحديدية: نحن الجهة الوحيدة لبيع التذاكر ولم نعطِ الحق لأى شركة

ـ تحذيرات من دعم طهران لقوات الحشد الشعبى العراقى.. تخوف عربى من تحول العراق لساحة خلفية لأنشطة إيران المشبوهة

ـ اللواء المنصورى قائد عمليات إجدابيا لـ«اليوم السابع»: الجيش الليبى يسيطر على مواقع استراتيجية بمحاور القتال فى طرابلس

ـ تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول فى الصعيد باستثمارات 2.3 مليار دولار

ـ شهادة ثقة جديدة.. زيادة الاحتياطى النقدى والنمو.. وتراجع البطالة.. صندوق النقد الدولى: مصر تحقق الاستقرار الاقتصادى وتحسن مناخ الأعمال.. مسؤول: الشريحة السادسة من قرض الصندوق تصل شهر يوليو المقبل ب 2 مليار دولار

ـ فتحى عبدالوهاب لـ «اليوم السابع»: «لمس أكتاف» و«لآخر نفس» أعمال ما تترفضش

ـ الفنان الراحل رجل الأقدار.. أسرار جديدة من حياة نور الشريف وكواليس أعماله

ـ مدبولى يتفقد استعدادات استاد القاهرة لكأس الأمم الأفريقية.. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بكفاءة لتكون واجهة حضارية للبطولة.. ويستعرض تقريرا حول مشروع 2« كفاية » للحد من الزيادة السكانية

ـ 560 سجيناً يتنفسون نسائم الحرية بعفو رئاسى.. القائمة تضم الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل بـ«إفراج صحى» وعددا من الشباب والفتيات بمختلف المحافظات بينهم متهمات فى قضية «بنات دمياط»

ـ عبدالوهاب ورحلة العمر.. مذكرات «موسيقار الأجيال» تكشف أسباب فصله من النادى الموسيقى



