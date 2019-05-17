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الجمعة، 17 مايو 2019 05:57 م
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شركات التأمين البحرى فى لندن توسع منطقة التهديد فى الشرق الأوسط

الجمعة، 17 مايو 2019 04:55 م
شركات التأمين البحرى فى لندن توسع منطقة التهديد فى الشرق الأوسط ميناء الفجيرة - أرشيفية
رويترز
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قال مسئولون، اليوم الجمعة، إن شركات التأمين البحرى فى لندن وسعت قائمة المياه التى تعتبرها عالية المخاطر لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد هجمات تعرضت لها سفن قبالة الفجيرة.

وأصدرت "لجنة الحرب المشتركة" بسوق لندن للتأمين، بيانا، يقول، إن الإضافات تتضمن مناطق تعتبر ذات مخاطر أعلى لشركات التأمين البحرى وتعكس تزايد المخاطر فى المنطقة، وتحظى توجيهات اللجنة بمتابعة وثيقة وتؤثر على العوامل التى تأخذها شركات التأمين فى الاعتبار فيما يتعلق بأقساط التأمين.

 

 

 


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