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شركات إيطالية ترغب فى توريد وتصنيع 100 عربة نوم لسكك حديد مصر

الجمعة، 17 مايو 2019 12:37 م
شركات إيطالية ترغب فى توريد وتصنيع 100 عربة نوم لسكك حديد مصر السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أبدى السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، رغبة الشركات الإيطالية فى التصنيع المشترك لعدد 100 عربة نوم سكة حديد فى مصر، فيما كشف مسئولى قطاع السكك الحديدية، عن أن الهيئة عندما تنتهى من تلقى العروض الفنية والمالية سيتم طرح في مناقصة عامة لكل الأطراف الدولية المتخصصة، بما فيها الشركات الإيطالية، مؤكدين أهمية هذا المشروع.

جاء ذلك على هامش لقاء مسئولون فى قطاع النقل البحرى والسكك الحديدية مع السفير الإيطالى بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين فى إنشاء عدد من المحطات متعددة الاغراض ومحطات الحاويات والتى سيتم طرحها فى مناقصات عامة والتى من الممكن ان تكون مجالا للتعاون المستقبلى بين الطرفين خاصة فى مجال ادارة وتشغيل المحطات.

كما تم مناقشة التعاون فى مجال سفن الرورو بين الموانئ المصرية البحرية والموانئ الايطالية فى مجال تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وكذلك بحث تفعيل توصيات الحوار المصرى الايطالى المنعقد فى سبتمبر 2018 لزيادة التعاون بين الجانبين .

وفى مجال السكك الحديدية ناقش المسئولون الحكوميون مع السفير الإيطالى نظم الاشارات والاتصالات على خط بنى سويف اسيوط بطول 250 كم التى تنفذها شركة السنون الإيطالية، وكذلك بدء شركة ايتالفير الايطالية فى اعداد دراسة خاصة بمد خط سكة حديد من أسوان إلى الخرطوم.

وفى ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل موسعة خلال الأشهر القادمة بين الشركات والموانئ الإيطالية والمصرية للتباحث حول المشروعات التى يمكن للجانب الإيطالى الاستثمار فيها، وذلك حسب أولويات خطة ومشروعات الحكومة المصرية.


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