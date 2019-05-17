سوريا ترفض أى أعمال تعيق الملاحة بالخليج العربى وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس

وكالات الأنباء

أعربت سوريا عن رفضها أى أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة فى الخليج، مؤكدة على أهمية احترام قواعد القانون الدولى بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أى إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين فى تصريح، لوكالة الأنباء الرسمية السورية، "سانا"، اليوم الجمعة، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن رفضها أى أعمال من شانها إعاقة حركة الملاحة فى الخليج العربى والتى تنعكس سلباً وفى المقدمة على جميع دول المنطقة"، وأضاف المصدر أن سوريا تؤكد على أهمية احترام قواعد القانون الدولى بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أى إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وتابع المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر فى الخليج لا يصب فى مصلحة دول المنطقة، وإن الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدى بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة".