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سفير فلسطين: نقف خلف الرئيس السيسى وشعب مصر فى حربهم ضد الإرهاب

الجمعة، 17 مايو 2019 11:28 م
سفير فلسطين: نقف خلف الرئيس السيسى وشعب مصر فى حربهم ضد الإرهاب
الشرقية - إيمان مهنى
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وصف الدكتور دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، القرارات الأمريكية بشأن إقامة دولة فلسطينية المعروفة باسم " صقفة القرن"، بأنها صقفة ولدت ميته، قائلات:" لن نقبل بإقامة دولة فلسطينية فى غزة أو دولة بدون غزة.. أرض فلسطين للفلسطينيين وعاصمتها القدس الشرقية". 
 
وأضاف: "نتمسك قيادة متمثلة فى الرئيس الفلسطينى أبومازن وشعبها، بدولة فلسطين على أرضها وحق العودة هو حق طبيعى وفردى ومقدس لكل لاجئ  فلسطينى.. نقف خلف الرئيس السيسى وشعب مصر فى حربهم ضد الإرهاب، متقدما بارق التهانى للشعب ومصر وقيادتها بذكرى حرب العاشر من رمضان.
 
جاء ذلك خلال كلمة سفير دولة فلسطين فى حفل الإفطار السنوى بجزيرة فاضل التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، التى يسكنها أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ فلسطينى من عرب 48، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وكذلك إحياء ذكرى 71 للنكبة.
 
شارك في حفل الإفطار قيادات السفارة والجالية الفلسطينية بالمقيمون بمصر، على رأسهم الدكتور بركات الفرا السفير الأسبق لدى القاهرة، وآمال الأغا نائب رئيس اتحاد المرأة الفلسطيني، وعيد النامولى عمدة جزيرة فاضل. 
 

 

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