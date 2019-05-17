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سفر وعودة 986 مصريا وليبيا و 262 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:02 م
سفر وعودة 986 مصريا وليبيا و 262 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 986 مصريا وليبيا و 262 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 624 إلى الجانب الليبي، بينهم  216مصريا و408 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 362 بينهم 302 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  68 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 

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