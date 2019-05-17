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الجمعة، 17 مايو 2019 01:40 م
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سعر اليورو اليوم الجمعة 17-5-2019

الجمعة، 17 مايو 2019 01:15 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 17-5-2019 يورو
كتب هانى الحوتى
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-5-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.03 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.
 
 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.04 جنيه للشراء
 19.16 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.03 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

18.98 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.97 جنيه للشراء
 
19.28 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03 جنيه للشراء
 
19.18 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.09 جنيه للشراء
 
19.21 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء
 
19.18 جنيه للبيع
 

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