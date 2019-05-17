"رويترز": إثيوبيا تبدأ تطبيق نظام لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل والصناعات

أديس أبابا (رويترز)

قال وزير الرى والكهرباء الإثيوبى سيلشى جيتاهون، اليوم الجمعة، إن بلاده بدأت تطبيق نظام لخفض توزيع الكهرباء للاستهلاك المنزلى والصناعى بعدما أدى انخفاض فى مناسيب المياه فى سدود كهرومائية إلى عجز فى الإنتاج.

وأبلغ سيلشى مؤتمرا صحفيا أن انخفاض منسوب المياه فى سد جيبى 3 تسبب فى عجز قدره 476 ميجاوات، أو أكثر من ثلث قدرات البلاد لتوليد الكهرباء البالغة 1400 ميجاوات.

وأضاف الوزير أن إثيوبيا علقت أيضا صادراتها من الكهرباء إلى جارتيها جيبوتى والسودان والتى تدر على البلاد عائدات قدرها 180 مليون دولار فى السنة.

وقال سيلشى إن المستهلكين فى المنازل سيواجهون انقطاعات فى الكهرباء لبضع ساعات يوميا بموجب برنامج الترشيد الذى سيستمر حتى يوليو ، فى حين سيتعين على شركات الأسمنت والصلب تقليل عدد نوبات العمل.