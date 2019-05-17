video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان الكويتى: الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب فى منطقة الخليج

الجمعة، 17 مايو 2019 10:58 ص
رئيس البرلمان الكويتى: الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب فى منطقة الخليج مرزوق الغانم
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن احتمالات نشوب حرب بمنطقة الخليج أصبحت مرتفعة جدا بعد الحشود العسكرية الأمريكية التي وصلت إلى مياه المنطقة لمواجهة إيران، وسحب موظفين أمريكيين من العراق، عقب تهديدات مباشرة من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، حسبما نقلت قناة العربية.

وأضاف عقب جلسة سرية دعا إليها المجلس للبحث مع الحكومة في التحديات الإقليمية الحالية، أن الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب في الخليج، موضحا أن المرحلة القادمة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.

وتشهد المنطقة تصعيدا خطيرا من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت أمريكا قواتها فى حالة تأهب فى العراق خوفا من هجوم إيرانى محتمل.

ورفع عدد من الدول درجة التأهب وآخرهم بريطانيا وأفاد مسؤولون بريطانيون بأن المملكة المتحدة وضعت موظفيها في عدد من دول المنطقة في حال «الإنذار الشديد» تحسباً لأي طارئ.



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة: ندين الاعتداءات على المنشآت النفطية فى السعودية

الكويت تحظر استيراد منتجات غذائية من المكسيك وكينيا والمجر

الخارجية الكويتية: الوضع الإقليمى يدعو للقلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

سفارة بريطانيا بالكويت: لا تغيير فى تعليمات السفر لرعايانا المتواجدين بالبلاد

الكويت

اخبار الخليج

حرب الخليج

مرزوق الغانم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة