رئيس البرلمان الكويتى: الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب فى منطقة الخليج

إيمان حنا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن احتمالات نشوب حرب بمنطقة الخليج أصبحت مرتفعة جدا بعد الحشود العسكرية الأمريكية التي وصلت إلى مياه المنطقة لمواجهة إيران، وسحب موظفين أمريكيين من العراق، عقب تهديدات مباشرة من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، حسبما نقلت قناة العربية.

وأضاف عقب جلسة سرية دعا إليها المجلس للبحث مع الحكومة في التحديات الإقليمية الحالية، أن الحكومة الكويتية ترجح وقوع حرب في الخليج، موضحا أن المرحلة القادمة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.

وتشهد المنطقة تصعيدا خطيرا من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت أمريكا قواتها فى حالة تأهب فى العراق خوفا من هجوم إيرانى محتمل.

ورفع عدد من الدول درجة التأهب وآخرهم بريطانيا وأفاد مسؤولون بريطانيون بأن المملكة المتحدة وضعت موظفيها في عدد من دول المنطقة في حال «الإنذار الشديد» تحسباً لأي طارئ.





