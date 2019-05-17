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الجمعة، 17 مايو 2019 11:57 م
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خصومة ثأرية وراء مقتل عامل بإطلاق النار عليه بالصف

الجمعة، 17 مايو 2019 11:25 م
خصومة ثأرية وراء مقتل عامل بإطلاق النار عليه بالصف جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أطلق عامل النار على آخر مما أسفر عن مقتله اليوم الجمعة بالصف، وكشفت التحريات أن خلافات بسبب خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب الجريمة عامل، تجمعه خصومة ثأرية مع عائلة القتيل منذ 4 سنوات بسبب مقتل شخصين من عائلته.

وتوصلت التحريات أن المتهم أطلق النار على المجنى عليه وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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الصف

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