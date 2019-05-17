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حبس عاطلين بتهمة ترويج مخدر الحشيش بالسلام 4 أيام

الجمعة، 17 مايو 2019 11:11 ص
حبس عاطلين بتهمة ترويج مخدر الحشيش بالسلام 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ترجع الواقعة تلقى قسم شرطة السلام ثان، عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين "يوسف. م"، و"خيري.ج"، عاطلان، وتم ضبطهما وبحوزتهما 7 قطع حشيش، 12 قرص ترامادول، وبسؤالهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض التعاطي وليس بغرض الاتجار، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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