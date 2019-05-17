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حبس تشكيل عصابى سرقة سيارة نقل محملة بـ57 طن "فول صويا" بالإسكندرية

الجمعة، 17 مايو 2019 01:19 م
حبس تشكيل عصابى سرقة سيارة نقل محملة بـ57 طن "فول صويا" بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 4 اشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص لسرقة سيارة نقل محملة بـ 57 طن "فول صويا"، كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة الأولى.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بتعرض سائق، 40 سنة، للسرقة بالإكراه من قبل 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى، قاموا بالإستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا، عقب تحميلها من إحدى مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، فى الإتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالمنزلة بالدقهلية، وقاموا بإصطحابه كرهاً عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق بدائرة القسم، كما إستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
 
أسفرت جهود فرق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 عاطلين، سبق إتهام أحدهم فى 5 قضايا "سرقة، وأقراص مخدرة ".
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي 4 متهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستولى عليها بحمولتها لدى عاطل، 38 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وكذا السكين المُستخدم فى تهديد قائد السيارة والهاتف المحمول الخاص به، وإنفاقهم المبلغ المالى.
 
كما إعترف ثلاثة من المتهمين بقيامهم بالإشتراك مع آخر "محدد" بسابقة إرتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بمقطورة بحمولتها حوالى 20 طن فول صويا قدر قيمتها بمبلغ 135000جنيه كرهاً عن قائدها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية والتصرف فى الحمولة بالبيع لدى أحد الأشخاص، عاطل، 33 سنة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، تم  ضبطه، وبمواجهته إعترف بشرائه الحمولة، وأضاف بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة والتخلى عن السيارة فارغة "عُثر عليها"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

 


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