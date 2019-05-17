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تعليم أسوان: نسبة نجاح طلاب الصف السادس الابتدائى من 80 لـ85%

الجمعة، 17 مايو 2019 04:33 م
تعليم أسوان: نسبة نجاح طلاب الصف السادس الابتدائى من 80 لـ85% السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان
أسوان - ندى سليم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عن إعلان أكثر من 90% من نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى، حيث تم اعتماد النتيجة بغالبية المدارس بنطاق المحافظة، على أن يتم اعتماد النتيجة بجميع المدارس قبل عيد الفطر المبارك.

 

ومن جانبه أكد السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح في مختلف المدارس التي أعلنت عن نتيجة الصف السادس الابتدائي تتراوح ما بين 80 إلى 85% حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن المديرية تستعد غدا السبت لانطلاق امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها.


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تعليم اسوان

نتيجة الصف السادس الابتدائي باسوان

نتيجة طلاب السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

نتيجه الصف السادس الابتدائى

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