video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعزيز الإجراءات الأمنية فى إندونيسيا قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 17 مايو 2019 08:09 م
تعزيز الإجراءات الأمنية فى إندونيسيا قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية عناصر من الجيش الاندونيسى
جاكرتا أ ش أ
إضافة تعليق

نشرت سلطات إندونيسيا 32 ألف فرد أمن فى العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية فى 22 من شهر مايو الجاري.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل سبعة آخرين عند مقاومتهم الاعتقال.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجارى فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع فى 17 أبريل الماضى لاختيار رئيس البلاد ومشرعى البرلمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الإندونيسى يعثر على 16 جثمانًا لضحايا الاشتباكات بإقليم "بابوا"

قائد الجيش الإندونيسى: تم تحديد موقع جسم طائرة شركة ليون إير المنكوبة

تعزيز الإجراءات الأمنية

إندونيسيا

الانتخابات الرئاسية باندونيسيا

أخبار إندونيسيا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة