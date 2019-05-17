تعرف على استعدادات "التعليم" بأسوان لامتحانات الدبلومات الفنية غدا

أسوان - ندى سليم

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لامتحانات الدبلومات الفنية بأقسامها المختلفة "صناعى وتجارى وزراعى"، والتى من المقرر أن تنطلق غدًا السبت بمختلف مدارس المحافظة، ونستعرض أهم استعدادات المديرية لانطلاق ماراثون الامتحانات.

- تجهيز 67 لجنة على مستوى المحافظة لأداء 15 ألفا و732 طالبا وطالبة الامتحانات.

- تجهيز 21 لجنة بإدارة أسوان، 6 لجان بإدارة دراو، 13 لجنة بإدارة كوم أمبو، 7 لجان بإدارة نصر النوبة، 20 لجنة بإدارة إدفو، بما يوفر كافة وسائل الراحة للطلاب.

- التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين اللجان وتأمين خطوط توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة.

- التعاون مع مديرية الصحة لتوفير الأطباء والزئرات الصحيات باللجان بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للطوارئ.

- التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عدم انقطاع التيار الكهربى باللجان.

- تجهيز 75 استراحة بمختلف الإدارات التعليمية للمدرسين المنتدبين بواقع 55 استراحة للرجال، و20 استراحة للسيدات.

- تشكيل لجنة لتفقد الاستراحات والتأكد من تجهيزها بالمستوى اللائق وتفقد مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من جاهزيتها وتأمينها جيدًا.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، للتواصل مع رؤساء اللجان ومراكز التوزيع أولًا بأول، وتلقى أى شكاوى أو مشكلات خلال سير الامتحانات.