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تضامن الوادى الجديد يصرف إعانات للأسر الأولى بالرعاية بـ 8.5 مليون جنيه

الجمعة، 17 مايو 2019 12:57 م
تضامن الوادى الجديد يصرف إعانات للأسر الأولى بالرعاية بـ 8.5 مليون جنيه صرف اعانات _ أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم 7177 أسرة أولي بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إمام فوزي، أنه تم صرف حزمة خدمات مقدمة من الإدارة العامة للتهجير بالوزارة، لـ23051 فرد، بقيمة 294 جنيها، للفرد الواحد، بحد أقصي 4 أفراد للأسرة الواحدة، بإجمالي 8569544 جنيه في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.

أضاف إمام، أن المديرية تواصل رصد جميع الحالات الأولي بالرعاية وتشمل أرامل ومطلقات و مهجورة العائل وأسرة مسجون، وأمراض مستعصية لإدراجها في برامج الدعم المادي والعيني بالتعاون مع الوزارة والجهات المانحة.

ومن جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لقري الراشدة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع الصدقة الجارية من خلال زراعة أشجار نخيل وتخصيص العائد منها للفقراء.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة  بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، أن الوحدة المحلية لقرى الراشدة نفذت المرحلة الأولى من مشروع توزيع الصدقة الجارية بزراعة فسائل نخيل بجوار الجبانة وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بجوار الجبانة القديمة.

وأضاف كمال، أنه تم الأعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة لهذه المبادرة بالطريق الدائري بالقرية،  والذي يربط قرية الراشدة بقرية الدهوس.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس مركز الداخلة،  تسليم المرحلة الأولى من مساحات الأراضي المخصصة لمجمع الحظائر خارج الكتلة السكنية وتشمل هذه المرحلة مائة وعشرين قطعة من إجمالي أربعمائة قطعة.

كما أنهت الوحدة المحلية لقرى الراشدة بالتعاون مع هندسة الكهرباء برفع كفاءة محولات الكهرباء بالقرية خاصة مركز الشباب وتركيب 350 كشاف موفر للطاقة.

 

 


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