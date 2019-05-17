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تركيا تتحدى أمريكا وتعلن استعدادها لاستلام منظومة إس-400 فى أى وقت تحدده روسيا

الجمعة، 17 مايو 2019 09:06 ص
تركيا تتحدى أمريكا وتعلن استعدادها لاستلام منظومة إس-400 فى أى وقت تحدده روسيا اس 400
كتب محمد جمال
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صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستلام منظومة الدفاع الصاروخى "إس-400" بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها.

 

وقال جاويش أوغلو، حسبما ذكرت شبكة سبوتنبك الروسية، على هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "سنتسلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها، فى أى وقت".

 

 وأعلن وزير الخارجية التركي، فى تصريح سابق، عن أن تأجيل تسليم منظومة صواريخ "إس — 400" أو وقف الاتفاقية أمر "غير وارد".

 

يذكر أن تركيا كانت قد ذكرت فى وقت سابق أنها لن تتخلى عن خططها لشراء منظومة الصواريخ الروسية "إس — 400" وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوى يجب أن تسلم فى شهر يوليو2019.

 

ومن جانبها زعمت الولايات المتحدة أن "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وهددت بفرض عقوبات على تركيا فى حال امتلاكها، محذرة أنقرة بتأخير أو إلغاء صفقة بيع مقاتلات "إف — 35".


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