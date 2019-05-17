تركيا تتحدى أمريكا وتعلن استعدادها لاستلام منظومة إس-400 فى أى وقت تحدده روسيا

كتب محمد جمال

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستلام منظومة الدفاع الصاروخى "إس-400" بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها.

وقال جاويش أوغلو، حسبما ذكرت شبكة سبوتنبك الروسية، على هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "سنتسلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها، فى أى وقت".

وأعلن وزير الخارجية التركي، فى تصريح سابق، عن أن تأجيل تسليم منظومة صواريخ "إس — 400" أو وقف الاتفاقية أمر "غير وارد".

يذكر أن تركيا كانت قد ذكرت فى وقت سابق أنها لن تتخلى عن خططها لشراء منظومة الصواريخ الروسية "إس — 400" وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوى يجب أن تسلم فى شهر يوليو2019.

ومن جانبها زعمت الولايات المتحدة أن "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وهددت بفرض عقوبات على تركيا فى حال امتلاكها، محذرة أنقرة بتأخير أو إلغاء صفقة بيع مقاتلات "إف — 35".