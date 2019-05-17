ترامب يتهم إدارة أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية ويطالب بسجن المتورطين

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن حملته الانتخابية لعام 2016 قد تعرضت قطعا للتجسس من إدارة سلفه باراك أوباما، معتبرا أن الأمر يرقى لجريمة "الخيانة"، مطالبا بعقوبة السجن لمن وقفوا وراءها.

وفى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال ترامب "لم يحدث شيئا كهذا من قبل على الإطلاق فى السياسة الأمريكية، وتابع "إن الموقف سيء حقا، الخيانة تعنى أحكاما طويلة بالسجن، وتلك كانت خيانة"، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



تأتى تغريدة ترامب بعد أيام من إعلان المدعى العام الأمريكى ويليام بار، تعيين مدعٍ خاص لمراجعة القرارات التى أدت إلى فتح التحقيق بشأن حملة ترامب الانتخابية والتدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة عام 2016، والذى توصل فى النهاية إلى عدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وعلق بار فى تصريحات نشرت اليوم بأنه لم يتلق إجابات كافية من العاملين فى وزارة العدل بشأن الأسباب التى أدت إلى فتح التحقيق بشأن حملة ترامب، معتبرا أن الحكومة آنذاك استخدمت صلاحيتها للتجسس على مواطنين أمريكيين.



وقال إن "على الشعب أن يعرف ما الذى كانت تفعله الحكومة فى تلك الفترة. وإن كنا قلقين بشأن التأثير الأجنبي، فعلينا للسبب نفسه أن نكون قلقين بشأن ما إذا كان مسؤولو الحكومة قد أساؤوا استخدام سلطاتهم وأثروا على كفة الميزان".



وكثيرا ما صرح ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي" اخترق حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، بأوامر من أشخاص داخل إدارة سلفه باراك أوباما.