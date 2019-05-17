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الجمعة، 17 مايو 2019 11:50 م
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ترامب: هناك فرصة جيدة لأن يدعم الديمقراطيون خطته للهجرة والجدار الحدودى

الجمعة، 17 مايو 2019 11:30 م
ترامب: هناك فرصة جيدة لأن يدعم الديمقراطيون خطته للهجرة والجدار الحدودى ترامب
واشنطن (رويترز)
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أقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة بأنه سيحتاج بعض الدعم من الديمقراطيين للمضى قدما فى خطته بشأن الهجرة والجدار الحدودى حتى فى الوقت الذى يرفض فيه المعارضون بشكل قاطع أحدث مقترحاته فيما تزداد قضية الهجرة سخونة قبل الانتخابات الرئاسية فى 2020.

 

وبعد يوم من الكشف عن خطة للتحول إلى نظام هجرة يقوم على "أساس الجدارة"، قال الرئيس الجمهورى إن هناك فرصة جيدة فى أن الديمقراطيين سيدعمونه وسيقدمون التمويل لإدارة تدفق أعداد قياسية للمهاجرين على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

 

وقال ترامب فى سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الجمعة "الديمقراطيون يدركون الآن أن هناك حالة طوارئ وطنية عند الحدود وأنه عندما نعمل معا فسيمكن إصلاح ذلك على الفور. نحتاج أصوات الديمقراطيين وسيمضى كل شيء على ما يرام".

 

وعلى مدى سنوات، انتهى مثل هذا الحديث عن التعاون بين الحزبين بشأن قضية الهجرة المثيرة للجدل بالفشل وإلقاء اللوم. ورغم أن القضية عادت على جدول أعمال ترامب، فلم يبد الديمقراطيون اهتماما يذكر بالتوصل لتسوية.

 

ودعا الرئيس أمس الخميس لتغيير نظام الهجرة القانونية لتصبح الأفضلية للمتقدمين من الشبان المتعلمين الذين يتحدثون الإنجليزية بدلا من الأشخاص الذين لهم روابط أسرية بأشخاص يعيشون بالفعل فى الولايات المتحدة. والاحتمالات ضئيلة فى أن ينال هذا المقترح، الذى صاغه جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشارى البيت الأبيض، موافقة فى الكونجرس المنقسم.

 


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