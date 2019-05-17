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بريطانيا تنصح حاملى الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران

الجمعة، 17 مايو 2019 04:14 م
بريطانيا تنصح حاملى الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
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نصحت بريطانيا كل حاملى الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران وقالت إنهم يواجهون خطرا أكبر بالتعرض للاعتقال التعسفى وإساءة المعاملة مقارنة بحاملى الجنسيات الأخرى ووصفت الأمر بأنه غير مقبول.

 

وقال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت فى بيان اليوم الجمعة "حاملو الجنسية المزدوجة معرضون لخطر مفرط من إساءة المعاملة إذا ما زاروا إيران".

 

وتابع هانت قائلا "ساء سلوك النظام الإيرانى فى هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله. وبما أننا استنفدنا كل الخيارات الأخرى فيجب أن أنصح الآن كل حاملى الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران".


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